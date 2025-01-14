Тоня Матвиенко похвасталась, как с 8-летней дочерью от Мирзояна отдыхает в Дубае

Артистка поделилась, как они с Ниной увлекательно проводят время.
Украинская певица Тоня Матвиенко похвасталась, как с дочерью от мужа, музыканта Арсена Мирзояна, наслаждается отдыхом.
Исполнительница находится в Дубае. Компанию знаменитости составила ее 8-летняя дочь Нина. Артистка в Instagram-stories показала, как они вместе увлекательно проводят время. Конечно, певица вместе с дочерью успела сходить к Индийскому океану. Тоня Матвиенко вместе с Ниной уже наделала атмосферных фото на побережье.
Один из кадров был сделан днем. На фото певица позировала на песке на фоне океана. Другой снимок Тоня уже сделала вечером. На фото артистка позировала с заметно подросшей Ниной.
Также певица вместе с дочерью успела посетить парк развлечений в Дубае. Они любовались разными животными, а также сделали фото на фоне розовых фламинго.
Семейство побывало и в океанариуме. Тоня Матвиенко и Нина наслаждались наблюдением за разнообразными океаническими жителями.
Напомним, сейчас на отдыхе находится блогерша Даша Квиткова, но в Доминикане. Однако со знаменитостью произошел досадный инцидент. Звезда Сети серьезно травмировалась и показала синяки на теле.
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