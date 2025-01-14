Тоня Матвиенко похвасталась, как с 8-летней дочерью от Мирзояна отдыхает в Дубае

Артистка поделилась, как они с Ниной увлекательно проводят время.

Украинская певица Тоня Матвиенко похвасталась, как с дочерью от мужа, музыканта Арсена Мирзояна, наслаждается отдыхом.

Исполнительница находится в Дубае. Компанию знаменитости составила ее 8-летняя дочь Нина. Артистка в Instagram-stories показала, как они вместе увлекательно проводят время. Конечно, певица вместе с дочерью успела сходить к Индийскому океану. Тоня Матвиенко вместе с Ниной уже наделала атмосферных фото на побережье.

Тоня Матвиенко в Дубае / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Один из кадров был сделан днем. На фото певица позировала на песке на фоне океана. Другой снимок Тоня уже сделала вечером. На фото артистка позировала с заметно подросшей Ниной.

Тоня Матвиенко с дочерью в Дубае / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также певица вместе с дочерью успела посетить парк развлечений в Дубае. Они любовались разными животными, а также сделали фото на фоне розовых фламинго.

Тоня Матвиенко с дочерью в Дубае / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Семейство побывало и в океанариуме. Тоня Матвиенко и Нина наслаждались наблюдением за разнообразными океаническими жителями.

Тоня Матвиенко с дочерью в Дубае / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, сейчас на отдыхе находится блогерша Даша Квиткова, но в Доминикане. Однако со знаменитостью произошел досадный инцидент. Звезда Сети серьезно травмировалась и показала синяки на теле.

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