Тоня Матвиенко похвасталась отдыхом с двумя дочерьми и как они забавно время проводят

Тоня Матвиенко / © пресс-служба Тони Матвиенко

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Украинская певица Тоня Матвиенко провела незабываемый летний отдых за границей вместе с дочерьми - старшей Ульяной и младшей Ниной.

В своих Instagram-сторис звездная мама поделилась теплыми моментами и воспоминаниями из путешествия в Испанию. На фотографиях видно, как девочки плещутся в морских волнах, наслаждаются местными блюдами, прогуливаются по уютным улочкам Европы и просто радуются жизни.

Тоня Матвиенко с детьми / © instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Хотя сама артистка не называла точную локацию, но судя по архитектуре и антуражу, можно предположить, что звездная семья отдыхала в испанской Таррагоне — одном из самых живописных городов страны.

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Также Тоня показала несколько забавных снимков, которые она наделала во время полета. В частности, как старшая Ульяна уснула, а 9-летняя Нина сделала милое семейное селфи.

Сторис Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Дочь Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с детьми / © instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик с мужем и дочками также ненадолго выехала с мужем и детьми на отдых. Звезда показалась с тремя дочерьми возле моря в Турции и рассказала, какой была их дорога из Украины в Анталию.