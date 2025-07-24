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- Гламур
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Тоня Матвиенко похвасталась отдыхом с двумя дочерьми и как они забавно время проводят
Семья насладилась моментами в Испании.
Украинская певица Тоня Матвиенко провела незабываемый летний отдых за границей вместе с дочерьми - старшей Ульяной и младшей Ниной.
В своих Instagram-сторис звездная мама поделилась теплыми моментами и воспоминаниями из путешествия в Испанию. На фотографиях видно, как девочки плещутся в морских волнах, наслаждаются местными блюдами, прогуливаются по уютным улочкам Европы и просто радуются жизни.
Хотя сама артистка не называла точную локацию, но судя по архитектуре и антуражу, можно предположить, что звездная семья отдыхала в испанской Таррагоне — одном из самых живописных городов страны.
Также Тоня показала несколько забавных снимков, которые она наделала во время полета. В частности, как старшая Ульяна уснула, а 9-летняя Нина сделала милое семейное селфи.
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик с мужем и дочками также ненадолго выехала с мужем и детьми на отдых. Звезда показалась с тремя дочерьми возле моря в Турции и рассказала, какой была их дорога из Украины в Анталию.