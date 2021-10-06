Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками во время отдыха в Португалии

Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками во время отдыха в Португалии

Артистка порадовала фанов игривым образом.

Украинская певица Тоня Матвиенко, вместе с мужем Арсеном Мирзояном и их дочкой Ниной отправились в долгожданный отпуск.

Семья местом для отдыха выбрала солнечную и теплую Португалию. О своих странствиях Тоня рассказала в Instagram. Артистка сообщила, что они находятся на Мадейре. Там Тоня не утратила возможности похвастаться красивой фигурой.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Матвиенко поделилась кадрами, на которых изображена в черном мини-платье в цветы и ярко-желтых кроссовках. Наряд исполнительницы хорошо подчеркнул ее стройные ноги.

Кроме того артистка показала, как дурачилась в волнах моря вместе с дочкой.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Фаны отметили, что Тоня выглядит очень красиво и пожелали супругам хорошо провести отпуск и вернуться с новыми силами.

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