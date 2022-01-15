Тоня Матвиенко похвасталась своей маленькой дочуркой-красавицей

Нине сегодня исполняется шесть лет.

В семье звездных супругов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна сегодня праздник.

К слову, 15 января влюбленные отмечают день рождения маленькой Нины. Девочке исполняется шесть лет.

По случаю праздника Тоня опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых изображена ее маленькая дочурка-красавица. На фото Нина позировала со свечой в руке, а также с куклами, которые ей, вероятно, подарили на день рождения родители.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / instagram.com/tonya_matvienko

"Солнышко, снежинка, Нинусик, наше счастье, наше сокровище! С днем рождения! Расти счастлива и здорова!" – поздравила свою дочь с днем рождения Тоня.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / instagram.com/tonya_matvienko

К поздравлениям присоединился и папа Нины, Арсен Мирзоян. Он посвятил дочери слова своей песни: "А я только хотел тебя поздравить!"

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