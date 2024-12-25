Тоня Матвиенко показала, как с двумя дочками в Яремче празднует Рождество

Украинская певица Тоня Матвиенко показала, как с двумя дочерьми встретила Рождество.

Исполнительница решила провести праздник не в Киеве, а на отдыхе на западе Украины, поэтому отправилась в Яремче. Компанию знаменитости составили дочери – 26-летняя Ульяна от первого брака и 8-летняя Нина от музыканта Арсена Мирзояна. В такой девичьей компании семейство встречало Рождество.

В частности, Тоня Матвиенко уже успела показать селфи с дочерьми, которое было сделано в лифте. Ульяна позировала перед камерой в вышиванке и длинной черной юбке, тем временем маленькая Нина предстала в платье с блестками, а образ ей дополнил стильный обруч.

Тоня Матвиенко с дочками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Позже Тоня Матвиенко показала, как они проводят рождественский день. В частности, семейство устроило прогулку. Певица вместе с дочками любовалась невероятными видами с заснеженными горами и лесом, а также делала атмосферные фото.

Старшая дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, сегодня, 25 декабря, в Украине отмечают Рождество. Знаменитости активно поздравляют украинцев с праздником и показывают, как проводят особый день в кругу родных и близких.

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