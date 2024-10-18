Тоня Матвиенко показала, как с Мирзояном и 8-летней дочерью наслаждается отдыхом в Карпатах

Украинская певица Тоня Матвиенко вместе с семьей поехала на отдых на запад Украины.

Компанию исполнительнице составили ее муж, музыкант Арсен Мирзоян, и 8-летняя дочь Нина. Все вместе они отправились в Яремче. В Instagram-stories артистка уже опубликовала кадры, на которых показала, как они наслаждаются отдыхом. В частности, семья наделала атмосферные кадры в Яремче.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь позировали на фоне горного пейзажа Карпат. Семейство было одето довольно по-зимнему, ведь там уже достаточно прохладно.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тем не менее, на фото, что публиковала Матвиенко, царила солнечная атмосфера, а также осенний вайб — вокруг все желтело и деревья уже лишились своего зеленого окраса. Семейные фотографии исполнительница подписывать не стала.

Тоня Матвиенко с младшей дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно Тоне Матвиенко приписали роман с певцом Романом Скорпионом. Сначала артистка воздерживалась от комментариев, но со временем все же расставила все точки над "i". Исполнительница ответила, действительно ли ее с Романом Скорпионом связывают не только рабочие и приятельские отношения.

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