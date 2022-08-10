Тоня Матвиенко показала, как с Мирзояном и дочками каталась на лошадях

Украинская певица Тоня Матвиенко похвасталась семейной идиллией.
Исполнительница Тоня Матвиенко показала, как проводит время вместе с семьей.
Певица решила посвятить день семье. Поэтому вместе с дочерьми – Ульяной и Ниной – и мужем, певцом Аресом Мирзояном, пошла кататься на лошадях.
В своем Instagram Тоня показала кадры, сделанные во время их прогулки. На фото видно, что всем отдых очень понравился, особенно маленькой Нине, которая уже самостоятельно каталась верхом на лошади.
"Невероятный день. Такие эмоции запоминаются навсегда", – отметила Матвиенко.
Поклонники семейства, как обычно, под постом оставили немало комплиментов семье. Они желали им хорошего отдыха и радовались идиллией, которая между ними царит.
Отметим, Тоня Матвиенко только в начале августа с дочками вернулась из Европы в Украину. Певица просто довела до слез видео встречи с мамой, Ниной Митрофановной и мужем, Арсеном.
Читайте также: