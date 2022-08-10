Тоня Матвиенко показала, как с Мирзояном и дочками каталась на лошадях

Исполнительница Тоня Матвиенко показала, как проводит время вместе с семьей.

Певица решила посвятить день семье. Поэтому вместе с дочерьми – Ульяной и Ниной – и мужем, певцом Аресом Мирзояном, пошла кататься на лошадях.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В своем Instagram Тоня показала кадры, сделанные во время их прогулки. На фото видно, что всем отдых очень понравился, особенно маленькой Нине, которая уже самостоятельно каталась верхом на лошади.

Младшая дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мирзоян с дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Невероятный день. Такие эмоции запоминаются навсегда", – отметила Матвиенко.

Поклонники семейства, как обычно, под постом оставили немало комплиментов семье. Они желали им хорошего отдыха и радовались идиллией, которая между ними царит.

Старшая дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Отметим, Тоня Матвиенко только в начале августа с дочками вернулась из Европы в Украину. Певица просто довела до слез видео встречи с мамой, Ниной Митрофановной и мужем, Арсеном.

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