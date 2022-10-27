Тоня Матвиенко показала, как в Польше провела время с дочками и Мирзояном

Исполнительница опубликовала снимки, на которых показала, как встретилась с семьей.

Украинская певица Тоня Матвиенко в Польше встретилась со своими родными.

В частности, исполнитель Арсен Мирзоян прибыл в Краков из Нидерландов, где у него был благотворительный концерт. Тоня приехала с Ниной из Великобритании, где певица живет с начала полномасштабной войны, а девочка ходит в школу. Ульяна приехала в Польшу из Киева.

Тоня Матвиенко с семьей / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Семейство исполнительницы весело вместе провело время. Они любовались пейзажами Кракова, гуляли по набережной и даже катались на колесе обозрения.

Тоня Матвиенко с семьей / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я так ждала того, чтобы вас всех увидеть. Снова вместе", — поделилась Тоня.

Тоня Матвиенко с семьей / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Отметим, Тоня Матвиенко с младшей дочерью Ниной находится в Великобритании. Ранее певица признавалась, какую сумму денежной помощи получает за границей и на что она ее тратит.

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