Тоня Матвиенко показала, как выглядели ее мама и старшая дочь 22 года назад

Звезда поделилась архивным семейным фото.
Украинская певица Тоня Матвиенко нашла архивный снимок.
Конечно, исполнительница не могла не поделиться им со своими поклонниками. В частности, в сторис на странице в Instagram звезда опубликовала фото, где позирует ее мама, легендарная певица Нина Митрофановна, со старшей дочерью Тони – Ульяной.
На снимке внучка, которой тогда был год, сидела на коленках у своей бабушки, а Нина Митрофановна одевала девочке шапочку. Снимок был сделан 22 года назад.
"Ой, что я нашла! 1999 год. Уляся и бабушка", – подписала фото Тоня.
К слову, за 22 года Нина Митрофановна изрядно изменилась. Ульяна, в свою очередь, выросла и стала настоящей красавицей.
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