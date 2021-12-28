Тоня Матвиенко показала, как выглядели ее мама и старшая дочь 22 года назад

Тоня Матвиенко показала, как выглядели ее мама и старшая дочь 22 года назад

Звезда поделилась архивным семейным фото.

Украинская певица Тоня Матвиенко нашла архивный снимок.

Конечно, исполнительница не могла не поделиться им со своими поклонниками. В частности, в сторис на странице в Instagram звезда опубликовала фото, где позирует ее мама, легендарная певица Нина Митрофановна, со старшей дочерью Тони – Ульяной.

На снимке внучка, которой тогда был год, сидела на коленках у своей бабушки, а Нина Митрофановна одевала девочке шапочку. Снимок был сделан 22 года назад.

Нина Митрофановна с внучкой / instagram.com/tonya_matvienko

"Ой, что я нашла! 1999 год. Уляся и бабушка", – подписала фото Тоня.

К слову, за 22 года Нина Митрофановна изрядно изменилась. Ульяна, в свою очередь, выросла и стала настоящей красавицей.

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