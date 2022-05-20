Тоня Матвиенко показала кудрявого Мирзояна и поздравила его с 44-летием: "Тоска по тебе невероятная"

Тоня Матвиенко показала кудрявого Мирзояна и поздравила его с 44-летием: "Тоска по тебе невероятная"

Украинская певица Тоня Матвиенко напомнила поклонникам о важной дате в ее семье.

Так, сегодня, 20 мая, день рождения празднует муж артистки, певец Арсен Мирзоян. По этой причине у себя на странице в Instagram Матвиенко разместила несколько кадров с любимым и адресовала ему теплые слова.

В частности, Тоня, которая сейчас с дочками и мамой Ниной Матвиенко находится в Германии, призналась, что очень соскучилась по мужу, который сейчас в Украине:

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"С днем рождения! Живи, люби, пиши... Страшная разлука, тоска по тебе невероятная... Я тебя так сильно люблю, мое солнышко. Все будет "победа", все будет "мы". Love", — подписала кадры Матвиенко.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Поклонники приобщились к поздравлениям: "Поздравляю с именинником! Крепкого здоровья и любви навеки", "Арсен, мои поздравления вам! Обожаю вашу музыку, она вдохновляет", "Поздравляю! Счастья, любви, вдохновения! Победы!".

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