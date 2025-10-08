Тоня Матвиенко показала маму в молодости и растрогала обращением к ней в годовщину ее смерти

Тоня Матвиенко и покойная Нина Матвиенко / © jetsetter.ua

Ровно два года назад, 8 октября, не стало легендарной украинской певицы Нины Матвиенко.

Дочь исполнительницы - Тоня Матвиенко - в годовщину смерти мамы почтила ее память. Артистка опубликовала в своем Instagram архивное черно-белое фото Нины Митрофановны, на котором она запечатлена еще совсем молодой. Также певица растрогала обращением к покойной маме.

Тоня вспомнила композицию Нины Митрофановны - "Пісня про матір". Как поделилась певица, раньше этот трек ей просто нравился, а сейчас он ассоциируется с мамой. Исполнительница трогательно отметила, что хоть мамы уже и нет, но она всегда рядом в нотах, мелодиях и музыке.

Нина Матвиенко в молодости / © instagram.com/tonya_matvienko

"Когда-то эта песня просто нравилась мне. А теперь я слышу в ней все, что нельзя сказать словами. Уже два года, как она о вас. Два года без вас - и все равно с вами в каждой ноте", - поделилась артистка.

Отметим, Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти артистки стал рак, который у нее диагностировали в августе 2023-го. Похоронили певицу на Зверинецком кладбище в Киеве.

