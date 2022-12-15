Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тоня Матвиенко показала письмо Николаю от 6-летней дочери: "Чтобы закончилась война, а еще юпку"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тоня Матвиенко показала письмо Николаю от 6-летней дочери: "Чтобы закончилась война, а еще юпку"

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Артистка умилила просьбами младшей дочери к Святому Николаю.

Украинская певица Тоня Матвиенко умилила посланием младшей дочери Нины к Святому Николаю.

Как известно, в этот день дети пишут письма святому и просят у него, чтобы он воплотил в жизнь их самые заветные мечты. Так вот дочь Матвиенко тоже подготовилась. 6-летняя Нина написала, что она хотела бы получить от святого Николая.

Фотографию с письмом к чудотворцу Тоня разместила в сторис своего фотоблога и поделилась с поклонниками, о чем мечтает ее ребенок. В частности, маленькая Нина попросила у святого чтобы закончилась война и еще юпку.

Письмо Николаю от дочери Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko
Письмо Николаю от дочери Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко с дочерьми и мужем / © instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко с дочерьми и мужем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала о своей старшей дочери, 24-летней Ульяне. Певица поделилась, что Ульяна находится в Украине и призналась, чем девушка здесь занимается. Как призналась артистка, Ульяна принципиально отказалась оставаться за границей, куда уехала в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
120
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация