Тоня Матвиенко восхитила редкими фото дочери-красавицы и поздравила ее с 23-летием

Тоня и Ульяна устроили стильную фотосессию.

У певицы Тони Матвиенко есть хороший повод для семейной вечеринки.

Так, 6 ноября ее старшей дочери исполняется 23 года. Артистка, как правило, довольно редко публикует фотографии с Ульяной, впрочем, на этот раз решила поделиться фотографиями с именинницей. На снимках, которые разместила исполнительница в своем Instagram, девушки позировали в костюмах и топах.

Тоня Матвиенко с дочерью / instagram.com/tonya_matvienko

Также дочь Нины Матвиенко адресовала девушке теплые слова.

"Сегодня тебе 23 года! Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, ибо таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми. Хорошего тебе путешествия в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших парней. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая ты уже взрослая", – написала звезда.

Дочь Тони Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям и написали, что Тоня и Ульяна очень красивые.

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