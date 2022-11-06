Тоня Матвиенко показала редкие кадры со старшей дочерью и трогательно поздравила ее с 24-летием

Сегодня, 6 ноября, в семье украинской певицы Тони Матвиенко праздник. Ее старшей дочери Ульяне исполняется 24 года.

По случаю праздника певица трогательно поздравила в своем Instagram дочь с днем рождения. Исполнительница отметила, что ждала рождения сына, впрочем родилась Ульяна. Тоня добавила, что ее дочь для нее особенная. Также счастливая мамочка написала доченьке немало приятных слов, а самое главное – артистка намекнула, что вскоре вернется в Украину.

Старшая дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Поздравляю тебя, мое солнышко, с твоим днем. Я все помню, какой был невероятный сюрприз — ждала Марка, а родилась Уля. Ты у меня особенная девочка, а сегодня, в твои 24 года, могу сказать — девушка. Желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не унывать, никогда не разрывать свою прекрасную, добрую душу. Счастье тебе, любви и веры! Я скоро буду рядом. Ты мой сюрприз навеки", — обратилась к дочери Тоня.

Тоня Матвиенко со старшей дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Исполнительница также показала редкие кадры, на которых изображена с Ульяной. Некоторые были совсем архивными, где Тоня недавно родила.

Тоня Матвиенко с мамой и маленькой дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с маленькой дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Некоторые фотографии были сделаны недавно, где уже возле Ули сидит младшая сестричка Нина.

Тоня Матвиенко с дочками / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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