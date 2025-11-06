Тоня Матвиенко показала редкое фото взрослой дочери-красавицы и растрогала обращением к ней

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / © instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о важном празднике в ее семье.

У старшей дочери исполнительницы 6 ноября день рождения. В этом году Ульяне исполняется уже 27 лет. Конечно же, артистка публично поздравила дочь с праздником. Тоня Матвиенко показала редкое фото Ульяны. На снимке девушка позировала на фоне реки и задумчиво смотрела вдаль.

Также Тоня Матвиенко растрогала обращением к дочери-красавице. Певица поблагодарила ее, что именно она является ее мамой. Исполнительница отметила, что Ульяна многое для нее значит и своим появлением изменила жизнь к лучшему.

"Сегодня (6 ноября - прим. ред.) твои 27 - и я благодарю Бога за каждый день, с тех пор как ты пришла в этот мир. Спасибо за твой свет, за твое сердце, за то, что ты - моя. Люблю тебя до бесконечности, до дрожи, до слез. Ты - мое все", - обратилась к дочери певица.

Старшая дочь Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Отметим, Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну от первого брака. Сейчас артистка замужем за музыкантом Арсеном Мирзояном. У супругов есть общая дочь Нина, которой в этом году исполнилось 9 лет.

