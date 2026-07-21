Тоня Матвиенко показала семейный отдых с Мирзояном и 10-летней дочерью среди Карпат

Тоня Матвиенко с мужем / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко отправилась на летний отдых вместе с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном и их 10-летней дочерью Ниной.

Для семейного отпуска звездные супруги выбрали Закарпатье. После заселения в гостиницу семья была встречена фруктами и местными вкусностями. Также Матвиенко показала, что они уже успели отведать знаменитую карпатскую минеральную воду и традиционные блюда региона.

Впоследствии Тоня поделилась серией фотографий с прогулки по живописным горным пейзажам. На фото певица позирует в черном костюме, Арсен Мирзоян — в майке и шортах, а их дочь Нина — в наряде хаки. Подписчики также обратили внимание, как заметно повзрослела девочка.

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Тоня Матвиенко с семьей / © instagram.com/tonya_matvienko

Сторис Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко с семьей / © instagram.com/tonya_matvienko

К слову, кроме Нины, Тоня Матвиенко имеет старшую дочь Ульяну от предыдущего брака. После начала полномасштабной войны она переехала за границу, где развивает карьеру, и лишь изредка приезжает в Украину.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина впервые нарушила табу и показала свою дочь Нану. Девушка окончила магистратуру в Испании и показалась с дипломом.

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