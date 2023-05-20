Тоня Матвиенко показала смешное фото своего "мужчины с характером" Мирзояна и поздравила его с 45-летием

Сегодня, 20 мая, день рождения отмечает украинский певец Арсен Мирзоян. Артисту исполняется 45 лет.

Самые важные поздравления - от жены, певицы Тони Матвиенко и 7-летней дочери Нины, артист уже получил. Так, дочь нарисовала портрет звездного отца, которым тот гордо похвастался в сторис своей страницы в Instagram.

Арсен Мирзоян показал подарок от дочери / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

А Тоня Матвиенко посвятила возлюбленному трогательный пост в фотоблоге. Исполнительница разместила кадр, сделанный на их с Мирзояном свадьбе в 2017 году.

Тоня Матвиенко показала забавного Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Веселый, добрый, умный "мужчина с характером"! Тебе сегодня 45! Прекрасный возраст, чтобы все иметь, о чем мечтал. Но, зная тебя, ты не остановишься, потому что еще появились новые мечты, новая цель и пути к реализации запланированного. И это я обожаю в тебе. Вперед к победе! С днем рождения, любимый! Лю", — подписала кадр со своим юбиляром Матвиенко.

Напомним, на днях Арсен Мирзоян поделился редким фото со своим старшим сыном от бывшей супруги. Парень вместе с отцом, младшей сестрой и мачехой отпраздновал День вышиванки.

Читайте также: