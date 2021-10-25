Тоня Матвиенко показала смешное видео, на котором ее дочь достает кота из дыры в потолке

Тоня Матвиенко показала смешное видео, на котором ее дочь достает кота из дыры в потолке

Кот не пострадал.

В семье украинской певицы Тони Матвиенко произошла довольно курьезная ситуация.

Домашний любимец звезды каким-то образом залез в дыру в потолке. Оттуда нужно было его как-то доставать, чтобы кот не пострадал. В общем, дочь артисты, Ульяна, придумала довольно оригинальный способ, как это сделали. Тоня тем временем сняла это все на видео, которое опубликовала в своем Instagram.

К слову, дочь певицы взяла сиденья для стула и помогла коту мягко приземлиться. На видео видно, что домашний любимец не пострадал.

Фанаты знаменитости не смогли сдержаться и высказали свое мнение касательно этой ситуации. Они отметили, что Ульяна еще та изобретательница.

Вот это профессионал!

Котики — они такие котики!

Молодчинка!

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