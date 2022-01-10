Тоня Матвиенко показала старшую дочь-красавицу и объятия с Мирзояном

Артистка поделилась редкими фото вместе со всей семьей.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала поклонникам, как провела новогодние праздники.

В эти дни артистка вместе со всей семьей наслаждалась отдыхом в одной из популярных гостиниц на Западной Украине.

Интересно, что для празднования Нового года и Рождества семья Матвиенко оделась в роскошные вышиванки. Так, старшая дочь Матвиенко Ульяна была в рубашке-вышиванке, маленькая Нина дополнила образ венком, звездная мама блистала в вышитом платье, ну а Арсен Мирзоян – в красивой белоснежной вышитой рубашке.

instagram.com/tonya_matvienko

"2022 г. начался со сказки в красивом отеле. Благодарна каждому за внимание и впечатление. Я наполнена горами, снегом и песнями (о кутье и кровяночке молчу). С Новым годом! Христос родился", — прокомментировала снимки с праздников Тоня.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Поклонники же не сдержались, чтобы не сделать комплименты семье: "вот это я понимаю отпраздновали! С Рождеством вас и всеми грядущими праздниками! Здоровья, мира и творческого вдохновения!", "Ох, какие же украиночки красивые".

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