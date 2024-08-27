Тоня Матвиенко показала важную награду, которую посмертно вручили ее маме

Певица Тоня Матвиенко показала, какую важную награду посмертно вручили ее маме, легендарной певице Нине Матвиенко.

Перед Днем флага и Днем Независимости президент Владимир Зеленский отметил выдающихся украинцев наградой "Национальная легенда Украины". Награду получила и легендарная певица Нина Матвиенко, но, к сожалению, посмертно.

Посмертная награда Нины Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"В ее репертуаре много народных песен. Занималась литературным творчеством, играла в теле- и радиоспектаклях, гастролировала в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки", — говорится в сообщении президента.

Награду своей матери забрала певица Тоня Матвиенко. В Instagram артистка показала, как выглядит отличие, а также продемонстрировала, как президент торжественно вручил ей награду Нины Матвиенко.

Тоня Матвиенко забрала награду, которую посмертно вручили ее маме / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно певец Ярмак, который служит сержантом в рядах ВСУ, получил боевую награду. Артист рассказал, за что именно его наградили отличием.

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