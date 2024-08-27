Тоня Матвиенко показала важную награду, которую посмертно вручили ее маме

Дочь Нины Матвиенко получила вместо мамы отличие от президента.
Певица Тоня Матвиенко показала, какую важную награду посмертно вручили ее маме, легендарной певице Нине Матвиенко.
Перед Днем флага и Днем Независимости президент Владимир Зеленский отметил выдающихся украинцев наградой "Национальная легенда Украины". Награду получила и легендарная певица Нина Матвиенко, но, к сожалению, посмертно.
"В ее репертуаре много народных песен. Занималась литературным творчеством, играла в теле- и радиоспектаклях, гастролировала в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки", — говорится в сообщении президента.
Награду своей матери забрала певица Тоня Матвиенко. В Instagram артистка показала, как выглядит отличие, а также продемонстрировала, как президент торжественно вручил ей награду Нины Матвиенко.
Напомним, недавно певец Ярмак, который служит сержантом в рядах ВСУ, получил боевую награду. Артист рассказал, за что именно его наградили отличием.
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