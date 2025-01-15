Тоня Матвиенко показала заметно подросшую дочь от Мирзояна и нежно поздравила ее с 9-летием

Украинская певица Тоня Матвиенко сегодня, 15 января, празднует день рождения дочери от мужа, музыканта Арсена Мирзояна.

Нине уже исполняется девять лет. По случаю праздника артистка посвятила девочке пост в Instagram. В частности, Тоня Матвиенко опубликовала немало фотографий, на которых Нина позирует в спортивном луке. На кадрах можно заметить, как девочка заметно уже подросла и изменилась.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кроме того, Тоня Матвиенко адресовала Нине теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Певица отметила, что очень благодарна дочери, что она у нее есть. Благодаря Нине исполнительница держится и не позволяет себе сломаться. Артистка пожелала девочке быть счастливой и здоровой, а также чтобы с ее лица не исчезала улыбка.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Нашей Нинусе 9 лет! Я так счастлива, что ты у нас есть! И начну не с тебя, а с себя. Если бы ты знала, сколько раз я ломалась, падала, не хотела даже жить... Ты просто не даешь этому длиться долго, будто говоришь: "Ты не имеешь права, есть я!". Короче говоря, ты – мой Ангел-хранитель. Спасибо, и мы с папой делаем все, чтобы ты была счастлива! Будь здорова и улыбчива!" – адресовала дочери артистка.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, сейчас Тоня Матвиенко с Ниной находится в Дубае. Раньше артистка показывала, как они вместе отдыхают.

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