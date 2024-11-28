Артистка продемонстрировала, как выглядит без единой капли декоративной косметики.
Украинская певица Тоня Матвиенко показалась до и после макияжа и похвасталась естественной красотой.
Артистка сейчас находится в Трускавце. В Instagram-stories знаменитость показала свои вечерние процедуры. Исполнительница опубликовала два кадра. На первом Тоня Матвиенко показалась с макияжем – яркими стрелками, накрашенными губами и тоном на лице.
На втором снимке артистка уже смыла макияж. Певица продемонстрировала, как выглядит ее лицо без единой капли декоративной косметики. На кадрах исполнительница также предстала с завязанными волосами и в розовой футболке оверсайз. Таким образом знаменитость похвасталась своей естественной красотой.
"С мейком и без", – коротко подписала снимки исполнительница.
Напомним, недавно в семье Тони Матвиенко был особый праздник. Старшая дочь исполнительницы праздновала день рождения. Певица поздравляла Ульяну с 26-летием. Кроме того, Матвиенко показывала клип на песню "Така як є", который для нее создала дочь.
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