Тоня Матвиенко показалась в клинике: "Это единственный способ похудеть за одну процедуру"

Артистка попробовала криолиполиз.

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно в мини-тунике похвасталась ножками, похоже, активно взялась за свой внешний вид.

По крайней мере об этом свидетельствует тот факт, что артистка отправилась в специальную клинику, в которой попробовала процедуру по похудению. На странице в Instagram исполнительница поделилась снимком, где изображена лежа на кушетке.

"Попробовала криолиполиз — это единственный способ похудеть за одну процедуру. Не больно совсем! А работает это так: на проблемную зону ставим насадку аппарата, подключаем вакуум и выбираем нужную температуру заморозки. Жировые клетки охлаждаются при температуре минус 9 и на протяжении одного часа погибают", — рассказала о процедуре Матвиенко.

instagram.com/tonya_matvienko

Также певица отметила, что ради плоского животика не забывает качать пресс и следит за своим рационом.

Напомним, не так давно Тоня Матвиенко, вдохновившись хитом Duck Sauce — Barbra Streisand, замиксовала пение звездной мамы в свежем треке. Артистка посвятила маме новую композицию.

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