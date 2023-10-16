Тоня Матвиенко после смерти мамы впервые рассказала о своем состоянии

Артистка опубликовала фото и рассказала, как эмоционально себя чувствует.

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками.

В Instagram-stories исполнительница рассказала о своем эмоциональном состоянии. Тоня Матвиенко поделилась, что для нее время остановилось. Также певица опубликовала фото, где на ней просто нет лица. Тоня выглядела подавленной и расстроенной.

"Как я? Как будто бы время остановилось…", — поделилась певица.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Отметим, 8 октября Тоня Матвиенко потеряла маму, легендарную исполнительницу Нину Матвиенко. Нина Митрофановна ушла из жизни в возрасте 75 лет. Прощание с легендой прошло 11 октября в Национальной Филармонии Украины. Тогда Тоня Матвиенко со слезами на глазах озвучила последнюю волю ее мамы.

Напомним, недавно в Сети распространилось видео с Ниной Митрофановной, которое она записала в апреле 2022 года для дочери. В ролике народная артистка говорит, как сильно любит Тоню и скучает по ней. Видео с Ниной Митрофановной просто довело пользователей до слез.

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