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Тоня Матвиенко поставила точку в упреках, что увела мужа Мирзояна из семьи
Когда пара влюбилась друг в друга, Арсен Мирзоян был женат. Тоне Матвиенко до сих пор за это прилетает.
Украинская певица Тоня Матвиенко, которая ранее рассказала о кризисах в браке, поставила точку в упреках, что увела мужа, музыканта Арсена Мирзояна, из семьи.
Пара познакомилась в далеком 2011 году на проекте "Голос країни". Сначала артисты дружили, а потом между ними возникли чувства. Тоня Матвиенко в интервью Маше Ефросининой говорит, что не решалась делать первый шаг, ведь Арсен Мирзоян был женат. Наконец, исполнитель проявил инициативу и ушел от жены. Тем временем Тоне Матвиенко до сих пор иногда прилетает от некоторых пользователей, что, мол, увела мужа из семьи.
Поэтому, артистка поставила точку в этих упреках. Певица говорит, что это выбор каждого человека. В этой ситуации окончательное решение принял Мирзоян. Если бы исполнитель не хотел бы развестись, то он этого не сделал. Поэтому, никого из семьи она не уводила.
"Сначала познакомились, начали дружить, а потом влюбились. Быстро влюбились, наверное, что не признавались друг другу. Останавливало, что Арсен был занят. Любовь победила. Инициатива была со стороны Арсена. Это вроде как запретная любовь, но я сейчас тоже понимаю, что моего мужа тоже может кто-то любить. Сейчас у моего Мирзояна влюбленные женщины. Ну, хорошо, что дальше? Выбор за кем? За ним!" - пояснила артистка.
Напомним, недавно Арсен Мирзоян восхитил клипом на песню "Італійська сім'я". Главную роль там сыграла Тоня Матвиенко.