Тоня Матвиенко поздравила старшую дочь с особым праздником и рассказала о ее важном дебюте

Украинская певица Тоня Матвиенко порадовала новинкой, которую ей помогла подготовить старшая дочь Ульяна.

Исполнительница презентовала новый клип на песню "Така як є". В ней она размышляет над вопросом подлинности в мире социальных сетей и медиа. Артистка делится своими переживаниями о том, как часто люди воспринимают ее по-другому на экране и в реальной жизни. Тоня убеждена, что только живое общение позволяет по-настоящему узнать человека. Виртуальные платформы придают поверхностное представление друг о друге, и именно это артистка хотела донести в своем новом треке.

Тоня Матвиенко

"Можете ли вы сказать, что знаете меня такой, как я есть? Соцсети и СМИ никогда не смогут сполна показать меня настоящую. Всегда слышу, когда меня видят вживую: "Вы в жизни не такая, как на экране". Мы все спрятались за экранами телефонов и верим, что знаем друг друга через лайки и комментарии. Но на самом деле только живое общение дает нам возможность ощутить настоящую энергию человека", - комментирует артистка.

Клип на песню "Така як є" стал особым проектом для семьи Тони Матвиенко — его сняла ее старшая дочь Ульяна. У девушки есть режиссерский опыт, однако дебютировала в роли режиссера музыкального видео. Кстати, в Ульяны 6 ноября важный праздник. Девушка отмечает день рождения. Тоня Матвиенко уже успела поздравить дочь с 26-летием.

"У моей Ули день рождения! Я вспоминаю тот особый момент, когда она пришла в этот мир. Это такой день, что его не забыть никогда. Быть мамой — это бесценно, особенно когда твой ребенок такой как Ульяна. Получилось, как тост, но пусть так и будет: выпейте за нее! Ульяна ведь сняла свой первый клип — еще и для меня! Здоровья, вдохновения и безграничного счастья тебе, моя красавица!" – поздравила артистка дочь с праздником.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисах в отношениях с мужем Арсеном Мирзояном. Исполнительница призналась, как они находились на грани разрыва.

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