Тоня Матвиенко пожаловалась на финансовые проблемы в семье: "Мы все вкладывали в наши песни"

Певица Тоня Матвиенко, как и многие украинцы, во время войны осталась без основного дохода.

Исполнительница Тоня Матвиенко, которая в этом году стала Заслуженной артисткой Украины, сейчас с дочерью находится в Великобритании.

Из-за полномасштабной войны в Украине певица упустила возможность вести концертную деятельность, а значит и стабильно зарабатывать. Матвиенко признается, что сейчас ее семья, как большинство семей в Украине, переживает непростые финансовые времена.

"Заработка нет. Меня часто спрашивают, почему я за границей. У нас дома трое артистов. Муж переживает, говорит, что не знает, как будет потом. Я хочу возвращаться, но Арсен говорит не спешить. У нас большой дом, он не знает, удастся ли в этом году отапливать его, как будет с этим", — рассказала певица "24 канала".

Фото: пресс-служба Тони Матвиенко

Именно поэтому, чтобы получать хоть какие-нибудь деньги, исполнительница временно переехала за границу.

"Работы нет, надо есть, оплачивать коммунальные услуги, просто выживать. Поэтому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь. Не знаю, как бы мы еще выживали. Если бы муж был на какой-нибудь государственной службе, имел ли бизнес, то другое дело. У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как будет дальше – не знаю", — поделилась Матвиенко.

Напомним, недавно мужчина певицы Арсен Мирзоян рассказал о ссорах в их семье и где он находится сейчас.

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