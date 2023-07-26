Тоня Матвиенко призналась, что делает уколы красоты и из-за чего комплексует

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно поделилась, какие у нее есть комплексы.

В программе "Слава+" исполнительница призналась, что сейчас некомфортно чувствует себя из-за того, что набрала лишний вес:

"Я сейчас себе не нравлюсь, потому что я набрала вес. Но, я для этого что-то делаю. Сначала мне было все равно. Потому что война… Я ничего не делала. Я хожу только на массаж к косметологу, уже лет 10", – рассказала Матвиенко .

Также артистка не стала скрывать, что изредка делает уколы красоты:

Тоня Матвиенко

"Уколы красоты тоже делала. Губы – нет. Укольчик делала в лоб, потому что в какой-то момент увидела, что уже такая злая ходила. Мне на полгода хватает", – поделилась Тоня.

По словам Матвиенко, она всю жизнь себе не нравилась и не считала себя красивой. Тоня поделилась, что ей хотелось бы проработать комплекс восприятия себя:

"Любить и воспринимать себя такой, как я есть. Я всю жизнь себе не нравилась, сомневалась, какие-то комплексы. Хотя тогда была такая худенькая, молоденькая… вот просто наслаждаться жизнью надо. В какой-то момент остановиться и сказать — все классно", — призналась певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко прокомментировала, является ли для нее триггером то, когда ее называют разлучницей. Также артистка призналась, общалась ли хоть раз с бывшей женой Арсена Мирзояна, которого у нее отбила.

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