Тоня Матвиенко призналась, какую сумму денежной помощи получает в Великобритании и сколько тратит

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, на какие деньги живет в Великобритании и как ей удается экономить.

Исполнительница Тоня Матвиенко сейчас с дочерью Ниной находится в Великобритании. Там они получают пособие.

Как рассказала артистка, она с дочерью в месяц получает от власти Великобритании 620 футов. Впрочем, знаменитость старается не слишком тратить эти средства. Тоня их откладывает, чтобы привезти в Украину.

"У меня получается 620 фунтов в месяц. Здесь уровень жизни немного другой, много стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня есть маленький гривневый доход. Я пытаюсь потратить гривны, а фунты собираю домой", — поделилась артистка в интервью Славе Демину.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня рассказала, что этих денег им с дочерью хватает. Они обычно тратят на еду и бензин.

"Честно, мне хватает. Я себе одежду не покупаю. На еду нам хватает. Нам дали еще машину. Вот бензин... 70 гривен за литр бензина. Однако мы далеко никуда не ездим. Мне хватает, я еще успеваю отложить", — рассказала Тоня .

Напомним, недавно певица поделилась подробностями личной жизни с Арсеном Мирзояном. Так, Тоня рассказала об интиме с мужем на расстоянии и призналась, как изменились их отношения за последние полгода.

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