Тоня Матвиенко призналась, почему однажды старшая дочь ушла от нее жить к отцу

Тоня Матвиенко призналась, почему однажды старшая дочь ушла от нее жить к отцу

Тогда Ульяне было 12 лет.

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая ранее рассказывала, что однажды старшая дочь ушла от нее к отцу, поделилась, почему так случилось.

Так, артистка рассказала, что причиной стало активное развитие ее карьеры. В 2011 году Тоня приняла участие в шоу "Голос країни", с головой ушла в вокальный проект и не могла уделять достаточно времени 12-летней Ульяне. Об этом говорится в программе "Викриття. Післямова".

"Я уже была три года разведена со своим мужем. И мне пришлось не то, что выбирать – тогда на первом месте была профессия, концерты, шоу. И мне не хватало времени на Ульяну. Но семья ее поддержала, семья мужа, и даже дошло до того, что Ульяна сказала: "Я ухожу от тебя, буду жить у папы". Я могу сказать, что потеряла тогда Ульяну", – рассказала знаменитость.

Тоня Матвиенко с дочерью / instagram.com/tonya_matvienko

Матвиенко добавила, что тогда дочь почти перестала с ней общаться, а это для звезды было настоящей трагедией. Впрочем, Ульяна вернулась жить к маме, когда узнала, что Тоня беременная.

"Тогда я стала для нее подругой. Я к ней приезжала, звонила по телефону, делилась переживаниями. Как подруге звонишь и рассказываешь все, что угодно о своей жизни. И Ульяна тоже начала мне многое доверять", — отметила она.

instagram.com/tonya_matvienko

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