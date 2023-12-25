Тоня Матвиенко призналась, почему старшая дочь отказывалась жить с ней и уехала к отцу

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, какие у нее отношения сложились со старшей дочерью, 25-летней Ульяной.

Исполнительница откровенно поделилась, что она не контролирует девушку и не рассказывает, как ей нужно жить, ведь она уже взрослая. Сейчас Тоня Матвиенко общается со старшей дочерью как с подругой.

"Старшей уже 25, я не могу уже контролировать и что-то там ей рассказывать, как жить. Это уже моя подруга. У нас такие отношения", — рассказала артистка на шоу "33 вопросов".

Дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однако такие теплые отношения между мамой и дочерью были не всегда. Когда Матвиенко пошла на "Голос країни", а это было в 2011 году, когда Ульяне было 12 лет, тогда дочь Матвиенко захотела жить с папой. Девушку убедили, что у мамы не было на нее времени. Тоня поняла, что нужно налаживать отношения с Ульяной и становиться для нее подругой.

"Был такой момент, когда мы с первым мужем разошлись, и она мне сказала, что поедет в ту семью жить. Я как раз попала на шоу "Голос країни", но семья решила, что у меня нет времени на Ульяну, и сказали ей: "Давай ты у нас поживешь, пока мама будет петь". И убедили моего ребенка. И тогда, чтобы вернуть старшую дочь, я стала для нее подругой. И все получилось", — призналась артистка.

Дочь Тони Матвиенко / Фото: facebook.com/a.matviyenko

Напомним, недавно Тоня Матвиенко высказалась о появлении скандального дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко на прощании с ее мамой, певицей Ниной Матвиенко.

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