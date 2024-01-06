Тоня Матвиенко прокомментировала, почему с Мирзояном больше не хочет детей

Украинская певица Тоня Матвиенко, ранее обнародовавшая последние слова ее мамы Нины Матвиенко перед смертью, призналась, хочет ли еще детей.

Исполнительница честно ответила, что больше о потомках не задумывается, ведь сейчас у нее другие приоритеты. Кроме того, Матвиенко привела еще один аргумент, который не позволит ей с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном планировать детей:

"Сразу говорю "нет". Я уже не такая молодая, это очень трудно и ответственно. Не с кем детей оставлять. Раньше мама была с Ниной. Нет, нет, нет. Я не домашняя, мне куда-то надо ехать. Нет, никакие дети. Я свое уже, все, хватит. Это же здоровье, мне уже за 40", – прокомментировала Матвиенко в интервью Алексею Суханову.

Тоня Матвиенко с мамой и дочерьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На вопрос ведущего, а если муж Тони Арсен Мирзоян захочет еще детей, артистка ответила: "Перехочет!".

Также Матвиенко добавила, что вряд ли ее муж планирует еще потомков, поскольку необходимо обеспечить тех детей, которые есть:

"Он не захочет. Потому что у него же еще от первого брака два сына. Это же надо всех их обеспечивать, это же не игрушки. Это ответственность. Хватит. Надо о себе немного подумать. Я тогда развалюсь, если будет еще один ребенок. Дайте мне собраться. Волосы выпадают, я худею каждый день", – рассказала Матвиенко.

Арсен Мирзоян с детьми от первого брака

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью Ниной / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Отметим, что у Тони Матвиенко от первого брака есть 25-летняя дочь Ульяна, в браке с Арсеном Мирзояном артистка родила дочь Нину, которой сейчас 7 лет. Также у Мирзояна есть два сына от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко впервые рассказала, почему мама Нина Матвиенко пыталась отговорить ее от брака с Арсеном Мирзояном и как пыталась повлиять на это.

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