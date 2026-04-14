Тоня Матвиенко раскрыла, где сейчас ее родные братья и как после смерти мамы поделила с ними наследство

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Реклама

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая ранее удивила причиной развода с первым мужем, раскрыла, где сейчас находятся ее родные братья и как поделила с ними наследство после смерти мамы.

Исполнительница была не одним ребенком в семье. У Тони Матвиенко есть два старших брата. Андрей сейчас служит в Национальной гвардии, а вот Януарий стал священником. Певица в интервью Алине Доротюк уверяет, что они прекрасно общаются и между ними хорошие отношения.

"Два родных старших брата. Сейчас один служит в Нацгвардии, а Януарий у меня служит в церкви. Отношения с братьями всегда хорошие. У нас хорошая дружная семья, у меня очень хорошие братья", - делится артистка.

Реклама

Тоня Матвиенко / © пресс-служба Тони Матвиенко

Кстати, после смерти мамы Тоня Матвиенко уже и поделила с ними наследство. Известно, что у Нины Матвиенко был немалый дом, а также квартира в центре Киева. Артистка заверила, что кому-то что-то и досталось в наследство. В подробности она вникать не стала, но дала понять, что дом остался в ее собственности, а все остальное - братьям.

"Всем в наследство что-то досталось, только не скажу, что и кому. Нам дом, а братьям - все остальное", - говорит артистка.

Напомним, мамы Тони Матвиенко - Нины Матвиенко - не стало 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. Причиной ее смерти стал рак. Недавно Тони Матвиенко раскрыла правду о болезни звездной мамы.