Тоня Матвиенко раскрыла причины кризиса в браке с Мирзояном и как они преодолели его: "Это непросто"

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о сложном периоде в браке с мужем, артистом Арсеном Мирзояном.

По словам исполнительницы, в их отношениях наступал момент, когда они были на грани разрыва. Усталость, напряженный график и накопленные эмоции давали о себе знать. Певица признается, что тогда им пришлось честно ответить себе на вопрос, готовы ли они бороться за семью. И именно осознание ценности брака помогло им не сделать роковой шаг.

«Люди женятся, потому что между ними есть чувства. Но сохранить их на протяжении многих лет — это действительно непросто. Даже очень крепкие пары проходят через усталость, непонимание, сложные периоды. У нас с Арсеном это, наверное, был момент глубокого переосмысления, когда становишься перед выбором: разрушить все или попытаться сохранить. Легко сломать семью, но потом ее уже невозможно собрать такой, как была. Поэтому, когда в голове есть осознание, что семья — это действительно самое ценное, ты начинаешь иначе смотреть на многие вещи», — отметила звезда в интервью «Кременчугской Газете».

В самый напряженный период супруги даже жили отдельно. Расстояние и пауза в общении стали для них своеобразным испытанием, но одновременно и шансом все переосмыслить.

«Тогда так сложились обстоятельства, что мы были на расстоянии. Арсен был за границей, у меня тоже работа. Это время дало возможность подумать, побыть отдельно, услышать себя. А потом — начать все как бы снова. Главное, если мы уже решили идти дальше, не вспоминать о том, что было», — добавила исполнительница.

