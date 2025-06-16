Тоня Матвиенко рассекретила бизнес старшей дочери и что ей приносит доход

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась успехами старшей дочери Ульяны.

Ранее звездная мама неоднократно говорила, что Ульяна начала карьеру ассистентки режиссера и даже снимала ей один из клипов. Однако, как оказалось, со временем девушка решилась развивать еще одно дело параллельно. В частности, открыла собственный бизнес по организации питания на выездных локациях - кейтеринг. Кроме того, Ульяна ведет собственный блог.

"Она открыла частный кейтеринг, у нее есть собственный YouYube-канал. Она также ассистентка режиссера на съемочной площадке. Разносторонняя", - поделилась артистка в комментарии "Люкс ФМ".

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Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / © instagram.com/tonya_matvienko

Матвиенко также рассекретила, что со старшей дочкой она сейчас в прекрасных отношениях. Так, семейство поддерживает связь, а недавно Ульяна растрогала маму своим сюрпризом:

"Она со мной не живет, но мы подруги. Она уже взрослая и понимает ценность, что мама - самый близкий человек в мире. В этом году на День матери она мне сделала видео с признанием, что я - лучшая мама в мире. Мне было очень приятно, дождалась. Она меня растрогала", - добавила певица.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказывала о борьбе с весом и как стресс после смерти мамы Нины Матвиенко повлиял на ее состояние.