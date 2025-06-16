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Тоня Матвиенко рассекретила бизнес старшей дочери и что ей приносит доход
Дочь звезды Ульяна имеет сразу несколько источников дохода.
Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась успехами старшей дочери Ульяны.
Ранее звездная мама неоднократно говорила, что Ульяна начала карьеру ассистентки режиссера и даже снимала ей один из клипов. Однако, как оказалось, со временем девушка решилась развивать еще одно дело параллельно. В частности, открыла собственный бизнес по организации питания на выездных локациях - кейтеринг. Кроме того, Ульяна ведет собственный блог.
"Она открыла частный кейтеринг, у нее есть собственный YouYube-канал. Она также ассистентка режиссера на съемочной площадке. Разносторонняя", - поделилась артистка в комментарии "Люкс ФМ".
Матвиенко также рассекретила, что со старшей дочкой она сейчас в прекрасных отношениях. Так, семейство поддерживает связь, а недавно Ульяна растрогала маму своим сюрпризом:
"Она со мной не живет, но мы подруги. Она уже взрослая и понимает ценность, что мама - самый близкий человек в мире. В этом году на День матери она мне сделала видео с признанием, что я - лучшая мама в мире. Мне было очень приятно, дождалась. Она меня растрогала", - добавила певица.
Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказывала о борьбе с весом и как стресс после смерти мамы Нины Матвиенко повлиял на ее состояние.