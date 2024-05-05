Тоня Матвиенко рассекретила, чем занимается и где проживает ее 25-летняя дочь

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о своей старшей дочери Ульяне.

Так, артистка призналась, что девушка нашла себя в режиссуре и стремительно развивается в этом направлении. В частности, часто ездит в командировки. Кроме того, по словам звездной мамы, Ульяна встретила свою любовь и вместе с ней проживает отдельно от нее в съемной квартире. Как признается Матвиенко, ей иногда очень не хватает дочери. Впрочем, несмотря на это, исполнительница полностью одобряет такой выбор дочери.

"Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны", - поделилась Тоня в интервью программе "Ближче до зірок".

Дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Впрочем, теперь в доме вместе с семьей Тони проживает отец. После смерти жены Петр Гончар вернулся к дочери и иногда помогает заботиться о 8-летней внучке Нине.

"Папа говорит, что "кто же за мной стариком будет ухаживать". А так сейчас он и с Ниной может помочь. Раньше в основном были девушки, а теперь одни мужчины. Пусть командуют", - добавила звезда.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько показала редкие кадры сразу с тремя своими детьми и как они отдыхают в Закарпатье.

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