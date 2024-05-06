Тоня Матвиенко рассекретила, где находится ее отец и чем занимается

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала, где находится ее папа и чем занимается.

Художник Петр Гончар не жил вместе с Ниной Матвиенко. Они разъехались еще задолго до полномасштабной войны, а мужчина поселился на даче. В проекте "Ближче до зірок" Тоня призналась, что после смерти мамы забрала папу домой. Сейчас Петр Гончар живет с дочерью, зятем и внучкой.

По словам певицы, за отцом нужно ухаживать. Кроме того, мужчина помогает дочери и может провести время с внучкой Ниной, пока Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян заняты.

Тоня Матвиенко / Фото: скриншот с видео

"Где жить есть. Там целое хозяйство. Папа говорит: "Кто же за мной стариком будет ухаживать". А так сейчас он и с Ниной может помочь. Раньше одни девушки, а теперь одни мужчины преобладают. Пусть командуют", — призналась Тоня.

Отметим, Нина Матвиенко и Петр Гончар прожили в браке 50 лет. Однако в 2020 году супруги разъехались. Нина Матвиенко попросила муж съехать, а он, в свою очередь, поселился на даче.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, где находится ее дочь от первого брака Ульяна. Также артистка рассказала, чем занимается девушка.

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