Тоня Матвиенко рассекретила, где находятся ее родные братья во время войны и чем они занимаются

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые за долгое время заговорила о старших братьях и рассекретила, где они находятся.

Родные люди исполнительницы не публичные и ведут довольно закрытый образ жизни. Артистка рассказала, что ее старший брат Иван, по церковному Януарий, пошел в монастырь. По словам Тони, он сам избрал этот жизненный путь и сознательно шел к нему.

"Мой старший брат Иван (по церковному Януарий) – иконописец, художник, архитектор, он сознательно выбрал путь служения Богу. Принято считать, что человек идет в монастырь, когда в его жизни что-то произошло. В случае с Иваном все совсем не так. Он шел к этому решению долго, годами. Его жизнь очень интересна. И самое главное – он счастлив", – рассказала артистка в интервью для Oboz.ua.

Тоня Матвиенко с братьями / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Другой брат Тони Матвиенко – Андрей – находится на службе в Нацгвардии. Певица говорит, что с родными людьми не теряет связь и иногда видится, ведь они приезжают к ней в гости.

"Андрей, еще один мой брат, сейчас служит в Нацгвардии. Мы видимся — они приезжают к нам в гости", — отметила исполнительница.

Напомним, недавно в семье Тони Матвиенко был праздник. Муж исполнительницы – музыкант Арсен Мирзоян праздновал день рождения. Раньше артистка показывала, как поздравляла возлюбленного с 46-летием.

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