Тоня Матвиенко рассказала, как мама пыталась отговорить ее от брака с Мирзояном

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась, какие у ее мамы Нины Матвиенко были отношения с зятем Арсеном Мирзояном.

Тоня дала интервью Алексею Суханову, где рассказала о своих воспоминаниях о покойной Нине Митрофановне. Ведущий поинтересовался у артистки, как ее легендарная мама отнеслась к ее второму мужу:

"Она была не согласна с выбором моего второго мужа. При всех этих скандалах и все на свете. Но это был мой выбор и она знала, что я даже пойду против нее. Она мне говорила: "Ты все обдумай, нужно ли оно тебе". А я говорила, что я его люблю: "Ты переживешь, что скажет общество о вашей истории?" Я сказала: "Я выдержу". Она сказала: "Тогда смотри", – вспомнила разговор с мамой Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Наконец, отметила Тоня, это был единственный раз, когда Нина Митрофановна пыталась повлиять на ее отношения с Мирзояном. Также артистка объяснила, почему у ее мамы было такое негативное отношение к ее избраннику:

"Она была против из-за того, что Арсен был занят. Ну это когда уже было, 12 лет назад. Это был единственный раз, когда мама пыталась повлиять (на отношения – прим.ред.)", – отметила Тоня.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

По словам Матвиенко, ее муж с мамой наконец нашли общий язык: "Это называется толерантность, и Арсен обычно старался, чтобы… А что Арсен, он знает, что я за него всех порву", – добавила Тоня.

Тоня Матвиенко с дочерьми и Арсеном Мирзояном / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Также, призналась певица, во время ссор она всегда становилась на сторону своего мужа. Даже если он был не прав, все равно Тоня защищала Арсена перед мамой:

"Я становилась на сторону Арсена, но потом Арсену объясняла, что он неправ. Это как между двух огней. После ссор приходила к маме, успокаивала ее. Если бы Арсену было плохо жить вместе с моей мамой, он бы сказал: "Давай, собираем вещи, снимаем квартиру и уезжаем". Арсен у меня эмоциональный очень. А мама мудрая и умная. Так я даже если становилась на сторону Арсена и он был не прав, то я знала, что мама это поймет", – прокомментировала Тоня.

Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном и Ниной Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, недавно мы рассказывали об истории любви Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна длиной в 12 лет. Как известно, когда артисты встретились, Арсен был официально женат и от этого брака имеет двух сыновей.

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