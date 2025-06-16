Тоня Матвиенко рассказала, как набрала 10 кг после смерти мамы, и озвучила свой вес сейчас

Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала, как смерть мамы повлияла на ее здоровье и физическое состояние.

Тоня призналась, что никогда особенно не имела проблем с лишним весом, хотя ее формы были разными. Певица добавила, что сейчас она не сидит на диетах, а придерживается сбалансированного питания.

"Да, я похудела. До коронавируса я всегда была худая, но потом что-то пошло не так. Наибольший вес, который у меня был в жизни, это 67 кг. Это для меня много, потому что я всегда весила 50. После родов мне удалось вернуться до 55 кг и сейчас я еще немного похудела, так что у меня, идеальный вес. Больше худеть не собираюсь", - рассказала ТСН.ua Тоня Матвиенко за кулисами концерта YouTube-шоу "Музрум".

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К слову, певица признается, что поправилась именно из-за стресса, вызванного смертью мамы - легендарной певицы Нины Матвиенко : "После похорон я набрала 10 кг всего за два месяца. Уже прошло полтора года, как мамы нет, и я уже не набираю вес, а, наоборот, худею".

К слову, на концерте-шоу музыкальных сенсаций "Музрум" Тоня Матвиенко исполнила свой хит "Кульбаби". Запись концерта будет доступна на YouTube ко Дню Независимости Украины.

Напомним, на этом же концерте ведущая Анна Свиридова впервые рассекретила своего мужа .