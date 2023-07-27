Тоня Матвиенко рассказала, как они с Мирзояном остались без жилья: "Эта мечта уничтожена"

Артистка поделилась, что в свое время с мужем вложила деньги в строительство, которое заморозилось.

Украинская певица Тоня Матвиенко ранее не раз говорила, что они с мужем Арсеном Мирзояном мечтают жить отдельно от мамы, народной артистки Нины Митрофановны Матвиенко.

В программе "Слава+" исполнительница прокомментировала, почему у них с Мирзояном до сих пор нет отдельного жилья, и они продолжают проживать с мамой певицы в доме:

"Хочется иметь свое жилье, которое приобретено. А снимать и платить аренду – не хочется. Потому что, мне кажется, это не выгодно вообще. Здесь есть где жить. Здесь за эти деньги можно чтобы и мама ела, и уборщицу, и няню. Это в довоенные времена, сейчас времена другие", – объяснила Тоня.

Тоня Матвиенко с мамой Ниной Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Знаменитость также откровенно призналась, что в свое время они с мужем вложили деньги в строительство, однако его заморозили:

"Мы когда-то с Арсеном вкладывали деньги в строительство и оно не достроилось. Эта мечта, блин, она уничтожена. Просто мы, грубо говоря, ждем. Это все началось с 2017 года. Шесть лет ждем", – сказала Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что во время полномасштабной войны устроилась на работу, которая частично отличается от ее основного рода деятельности. Также артистка поделилась, какую зарплату будет получать.

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