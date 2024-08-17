Тоня Матвиенко рассказала о бойфренде 25-летней дочери и планирует ли Ульяна свадьбу

Также артистка рассказала, как они вместе отдыхали в Карпатах.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о бойфренде 25-летней дочери и планирует ли парочка свадьбы.

Ульяна уже долгое время не одинока и находится в отношениях с любимым парнем. Звездная мама Тоня Матвиенко уже знакома с избранником старшей дочери и отлично с ним ладит. Более того, они даже вместе всей семьей недавно на несколько дней ездили отдыхать на запад Украины.

"Да, мы знакомы. Этим летом мы отдыхали вместе, совсем немного, два дня", — рассказала Матвиенко на проекте "Неймовірна правда про зірок".

Дочь Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А вот планирует ли Ульяна в скором времени выходить замуж – артистка не знает. Как говорит знаменитость, Ульяна ей об этом ничего не говорит.

"О свадьбе ничего не говорит. Ее парень такой скромный, не разговорчивый. Это не значит, что это плохо. Мы просто осторожно знакомимся", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко делилась кадрами с их семейного отдыха в Карпатах. Также певица рассказывала о знаковом месте, в котором они остановились.

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