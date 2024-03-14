Тоня Матвиенко рассказала о контракте, который ее мама успела подписать перед смертью

Украинская певица Тоня Матвиенко, 8-летняя дочь которой на сцене впервые спела с папой Арсеном Мирзояном, рассказала о контракте, который ее мама, легенда Украины Нина Матвиенко, успела подписать перед смертью.

По словам артистки, речь идет о творческом наследии Нины Митрофановны. Тоня Матвиенко поделилась, что ей позвонили из одного лейбла с предложением продать им права на все песни Нины Митрофановны, когда ее мама уже лежала в больнице.

"К счастью, я успела закрыть этот вопрос. Когда мама лежала в больнице, мне позвонили из одного лейбла, предложили продать им права на все песни Нины Матвиенко. Тогда я задумалась над тем, что нужно что-то делать, потому что мамы не станет, что же тогда будет с ее творческим наследием, с тем, чему она посвятила всю свою жизнь. Решила все оформить правильно, чтобы работа мамы осталась на долгие-долгие годы. Знаете, все ее записи, диски у нас дома хранились прямо в пакетах. Я обратилась в другой лейбл, мама подписала контракт, поэтому все ее наследие есть сейчас на музыкальных платформах", — прокомментировала Тоня Матвиенко "Радіо Промінь".

Тоня Матвиенко с мамой / Фото: фото: Ростислав Рипка

Напомним, недавно Тоня Матвиенко представила трогательный до слез трек "Ти – це я", в котором благодаря искусственному интеллекту звучал голос Нины Митрофановны Матвиенко.

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