Тоня Матвиенко рассказала о кризисе 9-летней дочери и какими методами ее одолевает

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о кризисе младшей дочери Нины.

В комментарии ТСН.ua артистка поделилась, что 9-летняя девушка столкнулась с проблемами переходного возраста. Тоня говорит, что Нина начала проявлять более резкий характер. В непростой период певица пытается найти общий язык с дочерью с помощью диалогов:

"Да, я сейчас вижу, что у Нины какой-то кризис. Она стала более непростой в характере, ничего не хочет, многое ей не нравится, будто потеряла желания ко всему. Как справляемся? Терплю, объясняю, что некрасиво так говорить, что родителям и старшим нельзя отвечать грубо. Учу, стараюсь поддерживать", - обьяснила исполнительница.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Звездная мама также ответила, как видит будущую карьеру Нины. Как известно, раньше дочь Матвиенко даже могла выйти на сцену и исполнить песню с папой Арсеном Мирзояном. Впрочем, оказалось, что Нина очень редко хочет выходить на сцену. Тоня прислушивается к желаниям дочери и дает ей время на размышления и свободу выбора.

"Заставить ребенка выйти на сцену – это чрезвычайно сложно, настоящая колоссальная работа. Я вижу, что ей становится все труднее выступать, она стесняется, а застенчивость на сцене только мешает. Там нельзя колебаться или бояться. Если она сама когда-нибудь захочет петь, я, конечно, буду только "за". Посмотрим, вдохновит ли наше творчество ее выбрать этот путь в будущем, или, наоборот, с возрастом она категорически скажет "нет", - отметила певица.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко заговорила о недоразумениях с возлюбленным Арсеном Мирзояном и какими методами они предотвращают кризисы.

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