Тоня Матвиенко рассказала о кризисе в отношениях с Мирзояном и материальные проблемы в семье

В последнее время в Сети распространялись сплетни, что звездные супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко на грани развода.

Но, как выяснилось, это все не так. В программе ЖВЛ Тоня призналась, если бы действительно планировала расставаться с Арсеном, она бы этого не скрывала.

И все же певица поделилась, что кризис в их отношениях был, правда, в начале года. Матвиенко не все устраивало. Исполнительница тогда поговорила с мужем. Они вместе все решили и в их отношениях начался новый этап.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"У нас с Арсеном начало этого года было такое, с переосмыслением. Многое с ним пересмотрели заново, и у нас начались новые отношения. Были моменты, которые мне, возможно, все это время не нравились, а потом я повзрослела, а отношения эти остались. Однажды меня достало все, сказала, что я так не могу. Написала ему все, что мне не нравится. Он тогда понял, что я не шучу. Или так, или никак. Вот тогда он меня наконец услышал. Мне так легко стало", — поделилась звезда.

Впрочем, Тоня призналась, что у их семьи есть проблемы. С начала войны в Украине семья артистки потеряла заработок. Поэтому сейчас у них определенные материальные затруднения. Как рассказала Тоня, Мирзоян потратил последние деньги, чтобы купить ей билет в Украину из Великобритании.

Тоня Матвиенко

Но Матвиенко признается, что ищет уже работу за границей. Знаменитость, если ничего не найдет, пойдет работать даже уборщицей, чтобы материально обеспечить семью.

"Стану и пойду. Руки и ноги есть. Я здесь певица — так себе. Я буду зарабатывать деньги для своего ребенка и семьи. Я молода, маме надо помогать. У нас дома три артиста. Концертов не существует платных, только благотворительные. У меня же еще старшая дочь", — поделилась артистка.

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