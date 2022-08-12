Тоня Матвиенко рассказала о кризисе в отношениях в новой лирической песне

Украинская певица Тоня Матвиенко выпустила новую композицию под названием "Жива вода".
Недавно вернувшаяся на родину из Великобритании Тоня Матвиенко представила трек под названием "Жива вода".
По словам артистки, песня автобиографическая, но воспетая история знакома многим украинцам.
"Любить как жизнь и забыть разочарование — это, наверное, самый главный месседж в песне. В отношениях всегда случаются разлады, но это не повод их завершать. Стоит обнулиться и начать все с чистого листа", — комментирует Матвиенко.
Автором слов и музыки стала Наталья Дзенькив (LAMA), а в записи бандурных партий принимал участие Иван Ткаленко – музыкант, с которым Тоня имеет долгие творческие отношения. Иван вместе с женой защищает Украину на востоке страны.
Напомним, на днях Тоня Матвиенко показала, как с мужем Арсеном Мирзояном и дочками каталась на лошадях. Семья устроила себе иппотерапию.
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