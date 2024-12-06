Тоня Матвиенко рассказала о наследстве мамы и как поделила его с двумя братьями: "Мы договорились"

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые поделилась подробностями раздела имущества после смерти мамы, легендарной Нины Митрофановны.

По словам Тони, вместе с двумя родными братьями Януарием и Андреем они уже определились, что и кому достанется по наследству. Так, у певицы от мамы остался загородный частный дом. Сейчас она проживает там со своим мужем, дочерью и отцом. А уже другая часть недвижимости принадлежит братьям Матвиенко.

"Мы продолжаем жить в доме мамы. И все по наследству досталось мне. Мы поделили. Им другое досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", — поделилась артистка в программе "Ранок у великому місті".

Тоня Матвиенко с братьями, мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

К тому же исполнительница говорит, что до сих пор памятной для нее остается комната мамы в доме. Тоня рассказала, что даже через год после смерти Нины Митрофановны чувствует себя эмоционально тяжело.

"Видимо, до конца еще нет этого принятия, что человека нет. Я не пришла в себя, но комнатка ее есть. А я продолжаю петь", — призналась звезда.

Напомним, недавно дочь Тони Матвиенко Ульяна сняла для мамы клип к песне. Певица ответила, сколько денег заплатила родному человеку за работу.

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