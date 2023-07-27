Тоня Матвиенко рассказала о работе, на которую устроилась во время войны, и сколько зарабатывает

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что во время полномасштабной войны устроилась на новую работу.

По словам исполнительницы, она наконец приняла предложение Михаила Поплавского и пошла преподавательницей университета культуры и искусств. Как рассказала Матвиенко в программе "Слава+", сейчас она своим пением ничего не зарабатывает, поэтому приняла решение немного изменить род деятельности:

"Я сейчас устроилась на работу, иду преподавателем к Поплавскому. Вокал буду преподавать. Долго звал. Это связано с финансами, зарплата. С 1 сентября буду преподавать", – сказала артистка в программе "Слава+".

На вопрос Славы Демина, сколько будет зарабатывать Матвиенко, она прямого ответа не дала. Певица отметила, что это зависит и от ее трудового стажа, и звания, также она имеет два высших образования. Когда Демин уточнил: "Это 6500", Тоня сказала: "Ну ничего".

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я себя видела так, как было до войны. Я была очень счастливая, довольная певица. То, что я имела. Я зарабатывала по всякому. Стабильно было две-три тысячи долларов точно. Сейчас я вообще не зарабатываю деньги. Сейчас Арсен зарабатывает и я живу у мамы. Кто может, - все скидываемся. Поэтому я приняла решение, что я сижу. Надо действовать дальше. Я подумала, что я могу делать дальше. Я очень люблю детей, новая молодежь. Общение. Я хочу себя где-то реализовывать. Так придумала свой путь", – прокомментировала Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Мавтиенко призналась, является ли для нее триггером тема, когда ее называют разлучницей. Также артистка поделилась, чувствует ли вину перед бывшей женой Арсена Мирзояна из-за того, что отбила его у нее.

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