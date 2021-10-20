Тоня Матвиенко рассказала о реакции мамы, когда забеременела в 16 лет

Артистке было стыдно признаться маме в том, что она беременна.

Украинская певица Тоня Матвиенко никогда не скрывала, что своего первенца, дочь Ульяну родила в 16 лет.

Тоня забеременела от 23-летнего парня. Сразу рассказать знаменитой маме Нине Матвиенко девушка очень стеснялась, поэтому сначала призналась двоюродной сестре, говорится в программе "ЖВЛ".

Лишь на втором месяце беременности девушки едва подобрали слова, чтобы сообщить народной артистке, что ее несовершеннолетняя дочь беременна. Женщина от услышанного даже закричала.

"Ура! Как хорошо!". Она обрадовалась так. Она нормально эту информацию восприняла. Без всякого там унижения меня, обзывание и стресса", — поделилась артистка.

Тоня отложила мечту о сцене, вышла замуж и переехала к мужу. И очень благодарна маме за поддержку, когда после 10 лет брака разлюбила, а ломать себя ради дочери Ульяны не могла.

"Очень ей благодарна, что она мне позволила вернуться домой. Я тяжело проявляю свою любовь к маме. Не могу сказать ей об этом и обнять. Когда вернулась, сказала, что я отсюда никуда не денусь от мамы. Вот так и живем до сих пор", — поделилась Тоня.

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