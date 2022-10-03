Тоня Матвиенко рассказала об интиме с Мирзояном на расстоянии и призналась, как изменились их отношения

В начале полномасштабной войны артистка Тоня Матвиенко уехала за границу, а ее муж Арсен Мирзоян остался в Украине.

Как призналась исполнительница, их отношения стали только крепче. По словам Тони, это первый год, когда они вообще не ссорились. Супругам было не до выяснений отношений.

"Первый год, когда мы с Арсеном ни разу не поссорились. Самое главное было, что в стране война, об отношениях речь не шла, я даже не писала: "Почему ты не звонишь, почему ты не пишешь". Впервые я его не упрекала. Ну не звонит — значит, не звонит", — рассказала исполнительница в интервью Славе Демину.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Артистка призналась, что отношения на расстоянии даже пошли им с Арсеном на пользу. Особенно это заметно, когда они встречаются после продолжительной разлуки.

"Так классно, как когда-то. Невозможно насладиться... Эти прикосновения... Я знаю, что меня Арсен ждет, такие красивые пишет мне сообщения, а я ему. Такой он романтичный. Где бы он ни был, если цветы видит, он мне присылает: "Это для тебя, любимая", – поделилась Тоня.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Рассказала певица и об интиме с мужем на расстоянии. Как призналась Матвиенко, сначала они с Арсеном даже и не говорили на эту тему.

"Это было уже ближе к маю, потому что точно о сексе мы эти четыре месяца не думали вообще. Я даже у него спрашивала, он говорит: "Я смотрю на себя в зеркало – я уже в прыщах, как малолетка". Боже, он меня убьет за это видео! Я говорю как есть. Я очень горжусь и собой, и Арсеном, что мы это переживаем и бережем свою любовь", — отметила Тоня.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Впрочем, Тоня все же откровенно поделилась, что интим между ними на расстоянии есть. Правда, в формате онлайн.

"Так и спасаемся, что делать", – сказала Матвиенко.

Напомним, недавно бойфренд Нади Дорофеевой неожиданно поделился откровенным фото певицы. На снимке исполнительница полностью обнаженной позировала у окна.

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